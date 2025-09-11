Haberler

Can Holding'e Soruşturma: 121 Şirkete El Konuldu

Can Holding'e Soruşturma: 121 Şirkete El Konuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de Can Holding'in merkezinde jandarma ekiplerinin çalışmaları sürerken, 121 şirkete el konuldu ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma, holding bünyesindeki suçlamalar üzerine başlatıldı.

Can Holding'in Küçükçekmece'deki merkezinde jandarma ekiplerinin çalışması devam ederken, çilingir çağırıldı.

Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinde çeşitli suçların işlendiği, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket edilerek, denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırıldığı iddiasıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, 121 şirkete el konuldu, 10 şüpheliye gözaltı kararı verildi. Holdingin Küçükçekmece'de bulunan merkezine TMSF yetkilileri ve avukatlardan oluşan bir heyet gelmişti. Jandarma ekiplerinin bina içerisinde çalışmaları devam ederken, çilingir çağırıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'Yemeğe siyanür kattım' deyip baltayla saldırdı, babası yüzüne kızgın yağ döktü

Aile faciası! "Yemeğe siyanür kattım" deyip baltayla saldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin elini öpmüştü: Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, il emniyet müdürü oldu

İşte Devlet Bahçeli'nin elini öpen ismin yeni görevi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.