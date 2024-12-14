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Büyükçekmece Tepecikspor Tribün Lideri Silahlı Saldırıya Uğradı

Büyükçekmece Tepecikspor Tribün Lideri Silahlı Saldırıya Uğradı
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Büyükçekmece Tepecikspor tribün lideri Muhammet Uçar, kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Uçar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis çalışmalarına başladı.

Büyükçekmece Tepecikspor tribün lideri Muhammet Uçar kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Uçar'ın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Ulus Mahallesi İğde 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta yürüyen Tepecikspor tribün lideri Muhammet Uçar kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Uçar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin saldırı ile ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCan Reno:

tribün liderliği mafya liderliği oldu

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