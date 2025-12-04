Haberler

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyükçekmece Adliyesi'nde görevli emanet memuru, adliyeye sevk edilen ziynet eşyalarının çalınmasıyla ilgili tutuklandı. Yaklaşık 50 kilogram gümüş ve 25 kilogram altın kayıp olarak bulundu.

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'ndaki ziynet eşyalarının çalınmasıyla ilgili olaya ilişkin adliyeye sevk edilen adli emanet memuru, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 1 Aralık 2025'te Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.'nin uzun süredir işe gelmediği Cumhuriyet Savcısı'na bildirilmiş, bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısı, görevlilerle beraber, emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı. Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti.

Olayla ilgili adli emanet memuru şüpheli Kemal D., bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli, Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Mahkemede ifadesi alınan şüpheli Kemal D,, 'zimmet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüpheli Kemal D.'nin 2021 yılından beri adliyede memur olarak çalıştığı, hem adli emanet kasasını hem de adli emanet odasının anahtarının kendisinde olduğu, Erdal T.'nin ise 2022 yılında çalışmaya başladığı ortaya çıkmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
147 milyon liralık hırsızlık skandalında ilk ifade! Gözaltındaki memur tutuklandı

147 milyon liralık skandalda memurla ilgili karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu
Liste güncelledi, hepsi il olmaya aday! İşte plaka hazırlığındaki 5 ilçe

Liste güncelledi, hepsi il olmaya aday! İşte plaka hazırlığındaki 5 ilçe
Kurbağaların rahatça çiftleşmesi için yapılan aşk tünelinde inşaat sona erdi

Uzmanları dinlediler, rahat çiftleşsinler diye tünel inşa ettiler
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler

Adliye soygununda anne konuştu! Olayın seyrini değiştirecek sözler
Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu
Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!

Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!
Bolu'da köylüler ayaklandı, giriş çıkışları kapattı! Tek bir talepleri var

O ilde köylüler ayaklandı, giriş çıkışları kapattı! Tek talepleri var
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
İmralı'ya giden MHP'li Feti Yıldız, Öcalan'la görüşmesini anlattı

İmralı'ya giden MHP'li isim Öcalan'la görüşmesini anlattı
Ruhsatı iptal edilen AVM'de mühürleme krizi! Mahkeme son dakika durdurdu

Dev AVM'yi mühürlemeye gittiler, mahkemenin kararıyla geri döndüler
Türkiye adliyedeki 147 milyonluk hırsızlığı konuşuyor! Şüpheli memur hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi

Adliyeden 147 milyonluk vurgun yapan katip hakkında yeni gelişme
Dünya Altın Konseyi 2026 tahminini açıkladı! Sürpriz senaryolar var

Dünya Altın Konseyi 2026 tahminini açıkladı! Sürpriz senaryolar var
11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı

Türkiye'nin başkentinde insanlıktan utandıran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.