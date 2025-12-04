Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'ndaki ziynet eşyalarının çalınmasıyla ilgili olaya ilişkin adliyeye sevk edilen adli emanet memuru, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 1 Aralık 2025'te Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.'nin uzun süredir işe gelmediği Cumhuriyet Savcısı'na bildirilmiş, bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısı, görevlilerle beraber, emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı. Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti.

Olayla ilgili adli emanet memuru şüpheli Kemal D., bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli, Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Mahkemede ifadesi alınan şüpheli Kemal D,, 'zimmet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüpheli Kemal D.'nin 2021 yılından beri adliyede memur olarak çalıştığı, hem adli emanet kasasını hem de adli emanet odasının anahtarının kendisinde olduğu, Erdal T.'nin ise 2022 yılında çalışmaya başladığı ortaya çıkmıştı. - İSTANBUL