Büyükçekmece Adliyesi'ni soyan zimmet memuru hakkında konuşan esnaf: "Ondan böyle bir şey hiç beklemezdim"

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'ndaki zimmet memurunun 50 kg gümüş ve 25 kg altınla kaçması, adliye çevresindeki esnafı şaşırttı. Şüpheli Erdal T.'nin yakınları ve esnaf, onun böyle bir eylemi gerçekleştireceğine inanmadıklarını belirtti.

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosunun görevli zimmet memur tarafından soyulmasına ilişkin, adliyenin yanında bulunan esnaf konuştu. Esnaf, şüpheli Erdal T. hakkında, "Sabah, akşam geçerken uğrardı. Özünde 10 numara çocuktu, çok da severdim. Hiç yakıştıramadım. Ondan böyle bir şey hiç beklemezdim" dedi. Öte yanan Erdal T.'nin eşinin öğretmen olduğu iddia edildi.

Olay, 1 Aralık 2025'te Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanmış, edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.'nin uzun süredir işe gelmediği Cumhuriyet Savcısı'na bildirilmiş, bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısı, görevlilerle beraber, emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı. Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti.

Arkadaşlarına, "Allah çarşınıza pazar versin" şeklinde mesaj attı

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla zimmet görevlileri Erdal T. ve diğer şüpheli Kemal D. hakkında yakalama kararı verilmiş, yapılan araştırmada zimmet memuru Erdal T.'nin 19 Kasım 2025 tarihi saat 08.22 sıralarında ailesiyle birlikte İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Diğer şüpheli Kemal D. ise bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alınmıştı. Öte yandan şüpheli Erdal T.'nin Whatsapp uygulamasında arkadaşlarına, "Ben malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin" diye yazdığı öğrenilmişti.

"Hiç yakıştıramadım, ondan böyle bir şey hiç beklemezdim"

Yürütülen soruşturma sürerken, adliyenin yanında bulunan kafeteryada esnaflık yapan Erkut Sunmak, "Erdal'ı tanırdım. Burada 27 yıldır esnafım. Adliye personellerinin çoğunu tanırım. Erdal, sabah, akşam geçerken uğrardı. Özünde 10 numara çocuktu, çok da severdim. Hiç yakıştıramadım, ondan böyle bir şey hiç beklemezdim. Benim bildiğim kadarıyla evli, iki tane de çocuğu var. Bir oğlu, bir kızı var, eşi öğretmen. Kendine yakışan adliye personelliği haricinde on numara bir çocuktu. Altında arabası vardı. Adli emanette çalıştığını biliyorum. Erdal bana gelse dese, 'abi ne var hesabında para, ne var ne yok veririm. Kendisine güvenirdim. İşine sahip biriydi" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı
MÜCAHİD:

adliye daha kendini koruyamıyor vatandaşı nasıl koruyacak? hakimler savcılar uyuyormu?

