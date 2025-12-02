Haberler

Büyükçekmece Adliyesi'nde büyük vurgun, adli emanet kasası soyuldu

Büyükçekmece Adliyesi'nde büyük vurgun, adli emanet kasası soyuldu
Güncelleme:
Büyükçekmece Adliyesi'nde milyonluk vurgun ortaya çıktı. Adliyenin Emanet Bürosu'nda görevli zimmet memurunun bürodaki 50 kilogram gümüş ile 25 kilogram altını usulsüz şekilde alarak İngiltere'ye kaçtığı tespit edildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüpheli ise gözaltına alındı.

Bu da oldu, Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu, görevli zimmet memur tarafından soyuldu. Zimmet memuru, 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altını çalarak İngiltere'ye kaçtı.

İŞE GELMEMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Olay, 1 Aralık 2025'te Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.'nin uzun süredir işe gelmediği Cumhuriyet Savcısı'na bildirildi.

KASA TAMTAKIR BULUNDU

Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısı, görevlilerle beraber, emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırdı. Yapılan aramada kasaların içinin boş olduğu belirlendi.

Bunun üzerine yapılan kapsamlı araştırmada, çeşitli soruşturma ve kovuşturmalarda dosyalara ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edildi.

19 KASIM'DA YURTDIŞINA KAÇMIŞ

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla zimmet görevlileri Erdal T. ve diğer şüpheli Kemal D. hakkında yakalama kararı verildi. Yapılan araştırmada zimmet memuru Erdal T.'nin 19 Kasım 2025 tarihi saat 08.22 sıralarında eşi ve çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye kaçtığı tespit edildi.

Diğer şüpheli Kemal D. ise bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde emanet büroda çalışan yazı işleri müdürü dahil bütün personelin ifadesi alınarak, evlerinde arama yapıldı. Ancak yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi.

Soruşturma çerçevesinde emanet büroda inceleme devam ederken, şüpheli Kemal D. hakkında ek gözaltı kararı verildi.

Öte yandan şüpheli Erdal T.'nin Whatsapp uygulamasında arkadaşlarına, "Ben malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin" diye yazdığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

