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Bursaspor-Amed Sportif maçı sonrası koridorda darp iddiasıyla ilgili soruşturma

3. Sayfa Haberleri

Bursaspor-Amed Sportif maçı sonrası koridorda darp iddiasıyla ilgili soruşturma

Bursaspor ve Amed Sportif maçı sonrası soyunma odaları koridorunda meydana gelen darp iddiasıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bursaspor ve Amed Sportif maçı sonrası soyunma odaları koridorunda meydana gelen darp iddiasıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Saat 14.00'da başlayan ve saha içerisinde olaylarla devam eden Bursaspor ve Amed Sportif maçı sonrası soyunma odaları koridorunda meydana gelen darp iddialarıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "TFF 2. Lig Bursaspor-Amed Sportif futbol takımları arasındaki müsabaka sonrası soyunma odası koridorunda meydana geldiği iddia edilen darp ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. İddialar tüm yönleriyle soruşturulmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Bursaspor 3. Sayfa Haberler

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