Bursa'da tekstil fabrikasında gıda zehirlenmesi şüphesi: 20 işçi hastaneye kaldırıldı

İnegöl'deki bir tekstil fabrikasında akşam yemeğinde pilav yiyen 20 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında akşam yemeğinde pilav yiyen 20 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde üzerinde bulunan tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada akşam yemeğinde pilav tüketen işçiler, yaklaşık iki saat sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri yaşamaya başladı. Rahatsızlanan işçiler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ve ticari taksilerle İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemeklerden numune alarak analiz yapılmak üzere laboratuvara gönderdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
