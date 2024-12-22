Bursa'da Tek Tekerlek Üzerinde İlerleyen Motosikletliler Kamerada
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tek tekerlek üzerinde ilerleyerek tehlike yaratan motosiklet sürücüleri amatör kamera tarafından kaydedildi.
Bursa'da tek tekerlek üzerinde ilerleyen motosikletliler kamerada
BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tek tekerlek üzerinde ilerleyerek tehlike saçan motosiklet sürücüleri saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.
Merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde bir motosiklet grubu, seyir halindeyken ön kaldırdı. Tek tekerlek üzerinde ilerleyerek kendi canlarını tehlikeye atan motosiklet sürücüleri, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR - 3.Sayfa