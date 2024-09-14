Bursa'da Tek Tekerlek Üstünde Tehlikeli Seyahat
Bursa-Mudanya yolu üzerinde motosiklet süren bir sürücünün tek tekerlek üzerinde kilometrelerce ilerlemesi, arkadaşıyla birlikte yürekleri ağza getiren görüntüler oluşturdu. Ekipmansız hareket eden sürücünün tehlikeli seyahati kameralara yansıdı.
Bursa'da motosikletliyle anayolda ilerleyen sürücü arkasındaki arkadaşını da düşünmeyip, tek teker kilometrelerce ilerlerken, yürekleri ağza getiren görüntü kameraya yansıdı.
Bursa- Mudanya yolu üzerinde arkadaşı ile ilerleyen bir sürücü, tek teker kilometrelerce seyir etti. Kask ve ekipmansız şekilde ilerleyen sürücü ne kendisini, ne de trafiktekileri düşürdü. Yürekleri ağza getiren sürücünün tehlikeli yolcuğu kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA