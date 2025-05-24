Bursa'da Ralli Yarışında Kaza Kılpayı Atlatıldı

Bursa'da Ralli Yarışında Kaza Kılpayı Atlatıldı
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Bursa'nın Keles ilçesindeki ralli yarışı sırasında kontrolden çıkan bir araç, seyircilerin bulunduğu alana doğru savruldu. Neyse ki yaralanan olmadı ve ralli pilotu mücadeleye devam etti.

Bursa'nın Keles ilçesinde düzenlenen ralli yarışı sırasında kontrolden çıkan bir araç, seyircilerin bulunduğu bölgeye doğru savruldu. Kazada yaralanan olmazken, ralli pilotu aracıyla tekrar piste dönüp mücadeleye devam etti.

Olay, Keles ilçesinde düzenlenen ralli yarışında meydana geldi. Kontrolden çıkan bir araç, güvenlik bariyerlerini aşarak yarışı izleyen seyircilerin bulunduğu yere doğru savruldu. Seyirciler arasında kısa süreli kargaşa yaşanırken, aracın kalabalığın yoğun olmadığı bir noktaya yönelmesiyle muhtemel bir facia kıl payı atlatıldı. Ufak çaplı kaza sonrası ralli pilotu aracıyla tekrar piste dönüp mücadeleye devam etti. Olay anı ise izleyiciler tarafından saniye saniye kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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