Bursa'da metal geri dönüşüm fabrikasında yangın paniği

Nilüfer ilçesindeki bir metal geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, çalışanların ihbarı üzerine itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Elektrik panosundan çıktığı öğrenilen yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikanın bir bölümünü sardı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi Çalı Yolu üzerinde bulunan bir metal geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle çevrede panik yaşanırken, itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
