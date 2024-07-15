EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde Avrupa Futbol Şampiyonası final maçını izlemek için işyerinde kalan 64 yaşındaki adam, maçı izlerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi'nde Avrupa Futbol Şampiyonasının final maçını izlemek için nakliye ofisinde kalan 64 yaşındaki Mesut Özmer, maçı izlediği esnada aniden fenalaştı.
KOMŞULARI FARK EDİP HABER VERDİ
Yere düşen adamı komşuları geçerken hareketsiz görünce hemen içeri girdi. Hareketsiz yatan Özmer için ambulans çağırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özmer'in hayatını kaybettiğini belirledi.
ÖLÜM NEDENİ: KALP KRİZİ
İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği düşünülen, Mesut Özmer'in cesedi Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Olay yerinden kareler;