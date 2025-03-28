Bursa'da Kontrolden Çıkan Kamyonet Metro Bariyerlerine Vurdu

Kontrolden çıkan kamyonet metro bariyerlerine vurdu

BURSA - Bursa'da Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Mehmet A. idaresindeki 16 AVC 980 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü Mehmet A. yara almadan kurtulurken, olay nedeniyle metro seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gürsu ilçesi, Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan nakliye için Bursa'ya gelen Mehmet A., idaresindeki 16 AVC 980 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybedip, metronun bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle hasar alan bariyerler, metro seferlerinin kısa süreli aksamasına sebep oldu. Ekipler, kazanın ardından trafik akışının normale döndüğünü ve metro seferlerinin tekrar düzenli olarak devam ettiğini belirtti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.