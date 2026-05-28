Bursa'da kaçak tütün operasyonu

Bursa Osmangazi'de kaçak tütün satışına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda makaron, kıyılmış tütün ve sarım makinesi ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün satışına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında üç şüpheliyi gözaltına aldı.

İ.H.K., R.K. ve M.K. isimli şahısların iş yerinde yapılan aramalarda; 42 bin adet sarılmış makaron sigara, 51 bin 200 adet boş makaron, 28 bin 500 gram kıyılmış tütün, 190 adet 100 gramlık bandrollü tütün, 2 elektrikli sarım makinesi, 1 tütün kıyım makinesi, 1 kompresör ele geçirildi. Operasyon kapsamında ele geçirilen ürünlere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kaçak tütün ve sigara satışına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
