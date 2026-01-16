Haberler

Bursa'da kaçak sigara operasyonu

Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 219 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Bursa'da polis tarafından kaçak sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda bandrolsüz sigaraya el konuldu.

Edinilen bilgilere göre, Mudanya ilçesinde polis sorumluluk bölgesinde kaçak sigara satışı yaptığı tespit edilen 16 A.. plakalı otomobil takibe alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda, dün akşam saatlerinde söz konusu otmobil durduruldu. Araçta bulunan A.K. ve Y.T.Ş. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 219 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Şahıslar hakkında soruşturma başlatılırken, kaçakçılığa izin verilmeyeceği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

