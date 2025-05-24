Bursa'da Fabrika Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Bursa'da Fabrika Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Yıldız Entegre fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmaması sevindirirken, maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da fabrika yangını

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Hamzabey Mahallesi'nde İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde orman ürünleri üzerine faaliyet gösteren Yıldız Entegre isimli bir fabrikada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören çalışanlar, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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