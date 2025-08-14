Ne altın ne araba! Düğünde çifte 400 bin liralık sürpriz takı

Bursa'da gerçekleştirilen görkemli bir düğünde bir vatandaş, dünya evine giren yakınına unutulmaz bir jest yapmak istedi.

400 BİN LİRALIK ÇEK TAKTI, DAVETLİLER ŞAŞTI KALDI

Takı töreninde herkes altın ve para takarken, davetliler arasında bir vatandaş, damada cebinden çıkardığı 400 bin lira değerindeki çeki yakasına iliştirdi. Salonda kısa süreli şaşkınlık yaşanırken, davetliler o anlar cep telefonlarıyla görüntüledi.