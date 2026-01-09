Haberler

Burhaniye de baharatçı dükkanı yandı

Burhaniye de baharatçı dükkanı yandı
Güncelleme:
Burhaniye ilçesinde, Mahkeme Mahallesi'nde bulunan bir baharatçı dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Burhaniye ilçesinde, baharatçı dükkanında çıkan yangını itfaiye söndürdü. Yangın, Mahkeme Mahallesi Nine Hatun Caddesi No.6 adresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mahkeme Mahallesi Nine Hatun Caddesi No.6 adresindeki baharatçı dükkanında öğlen saatlerinde yangın çıktı. Sahibinin bulunmadığı bir saatte çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangını çevreye sıçramadan sündürürken, iş yerinde büyük hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR

