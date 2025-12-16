Burdur'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

Burdur'da polis ekipleri tarafından tefecilikle mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda, 3 adet cep telefonu, 1 adet pos cihazı ve 37 adet farklı kişilere ait kredi kartı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri tarafından kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede, Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yürütülen çalışmalar sürüyor. Ekipler tarafından farklı kişilere ait kredi kartlarını kullanmak suretiyle pos cihazından çekim yaparak faizli para verdiği ve pos tefeciliği yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahsa yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda; 3 adet cep telefonu, 1 adet pos cihazı, 37 adet farklı kişilere ait kredi kartı ele geçirildi.

Türk Ceza Kanunu'nun 241. Maddesi gereğince "Tefecilik" suçu çerçevesinde E.Ö. isimli şüpheli şahıs savcılıktan serbest bırakıldı, M.Ç. isimli şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verilirken, A.Ö. isimli şüpheli şahıs adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR