Haberler

Burdur'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

Burdur'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da tefecilikle mücadele kapsamında yapılan operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı. Ekipler, 3 cep telefonu, 1 pos cihazı ve 37 kredi kartı ele geçirdi. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Burdur'da polis ekipleri tarafından tefecilikle mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda, 3 adet cep telefonu, 1 adet pos cihazı ve 37 adet farklı kişilere ait kredi kartı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri tarafından kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede, Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yürütülen çalışmalar sürüyor. Ekipler tarafından farklı kişilere ait kredi kartlarını kullanmak suretiyle pos cihazından çekim yaparak faizli para verdiği ve pos tefeciliği yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahsa yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda; 3 adet cep telefonu, 1 adet pos cihazı, 37 adet farklı kişilere ait kredi kartı ele geçirildi.

Türk Ceza Kanunu'nun 241. Maddesi gereğince "Tefecilik" suçu çerçevesinde E.Ö. isimli şüpheli şahıs savcılıktan serbest bırakıldı, M.Ç. isimli şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verilirken, A.Ö. isimli şüpheli şahıs adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı
Gain Medya operasyonunun detayları ortaya çıktı! 1 milyar 76 milyonluk havale

Medya devine operasyonda çarpıcı detay! Milyonlarca liralık havale
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Ünlü fenomenin yaptığı rezilliğe bakın

Ünlü fenomenin yaptığı rezilliğe bakın
Avustralya'nın kahraman ilan ettiği isim için 1 milyon dolar bağış toplandı

Yüzlerce kişinin hayatını kurtardı, 1 günde milyoner oldu
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Duran'ın pozisyonunda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular bu pozisyonda hemfikir oldu
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
Dilencinin üzerinde çil çil altın çıktı! Miktarı küçük bir servet

Dilencinin üzerinde çil çil altın çıktı! Miktarı küçük bir servet
Meloni ve Mozambik Cumhurbaşkanı'nın boy farkı gündem oldu

Meloni, konuk liderden gözlerini bir an olsun alamadı
Yerlikaya: Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz

Polislerin beklediği müjde geldi! İşte yeni sistemin detayları
'Saddam Hüseyin' isimli milletvekili adını değiştirdi! İşte gerekçesi

"Saddam Hüseyin" isimli milletvekili adını değiştirdi! İşte gerekçesi
Beyazıt Öztürk, bambaşka bir formatla ekranlara geri dönüyor! Yeni programının adı da belli

Bambaşka bir formatla ekranlara dönüyor! Yeni programının adı da belli
Cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş'a sürpriz ziyaret

Cezaevinde bulunan Mert Hakan'a sürpriz ziyaret
Bakan Şimşek'i kızdıran iddia: Bunu Yüce Meclisimiz dışında hiçbir makam ve merci yapamaz

"Bunu Yüce Meclis dışında hiçbir makam ve merci yapamaz"
title