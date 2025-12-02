Haberler

Bulgaristan'da Yolsuzluk Protestoları Şiddete Dönüştü

Bulgaristan'da Yolsuzluk Protestoları Şiddete Dönüştü
Güncelleme:
Bulgaristan genelinde on binlerce kişinin hükümeti yolsuzlukla suçlayarak 2026 bütçe tasarısını protesto ettiği gösterilerde, polisle protestocular arasında çatışmalar yaşandı. İki polis yaralanırken, on kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Radev, 'erken seçim' çağrısında bulundu.

Bulgaristan'da ülke genelinde on binlerce göstericinin hükümeti yolsuzlukla suçladığı ve 2026 yılı bütçe tasarısını protesto ettiği gösterilerde yaşanan şiddet olaylarında 2 polis yaralanırken 10 kişi gözaltına alındı.

Bulgaristan'da ülke genelinde on binlerce kişi, euro bazında hazırlanan 2026 yılı bütçe tasarısını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilerde sokakları ve meydanları doldurdu. Başkent Sofya'daki gösterilerde Ulusal Meclis binası önünde toplanan göstericiler, ellerindeki Bulgaristan ve Avrupa Birliği (AB) bayrakları ile "istifa" sloganları attı. Sofya'da büyük ölçüde barışçıl şekilde yürütülen protestolarda göstericiler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı. Protestocular siyasi partilerin merkezleri önünde barikatlar kuran polislere taş, şişe ve maytap fırlattı. Çöp konteynerlerinin ateşe verildiği ve bir polis aracının zarar gördüğü olaylarda polis kalabalığa göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmalarda 2 polis yaralanırken 10 kişi gözaltına alındı.

Protestolara muhalefet partileri ve çeşitli kuruluşlardan katılan göstericiler, amaçlarının Bulgaristan hükümetindeki yolsuzluğun yanı sıra hükümetin daha yüksek harcamalar yapabilmek için sosyal güvenlik katkı payını ve temettü vergilerini yükseltmeye yönelik planlarını protesto etmek olduğunu bildirdi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'den "erken seçim" çağrısı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu, polis ve protestocular arasında bir çatışma değil, mafyanın protestoculara karşı bir provokasyonudur. Şiddet durmalı. Herkesi yasalara uymaya çağırıyorum. Provokasyonlar gerçeği değiştirmez: Bulgaristan halkı bu hükümete 'hayır' dedi. Tek çıkış yolu İstifa ve erken seçimdir" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan halkı, euroya geçilmesinden endişe duyuyor

Euro para birimini benimsemeye hazırlanan Bulgaristan'da halkın büyük bir kısmı, ülkenin ulusal para birimi levden yeni para birimine geçilmesinin ülkenin egemenliğine zarar verebileceği düşüncesiyle karara karşı çıkıyor. Halk, perakendecilerin söz konusu değişikliği suistimal ederek fiyatlarda fahiş artışlar yaşanabilecek olmasından endişe duyuyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde daha önce yaptığı bir açıklamada Bulgaristan'ın euro bölgesine girmesi durumunda enflasyonda ani yükselme yaşanabileceğine ilişkin uyarıda bulunmuştu. Euro para biriminin 1 Ocak 2026 itibariyle Bulgaristan'da yürürlüğe girmesi bekleniyor. - SOFYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
