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Bilecik'te 5 ton 925 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Bilecik'te 5 ton 925 kilo kaçak tütün ele geçirildi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen operasyonda bir tırda 5 ton 925 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 5 ton 925 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında belirlenen adreste bulunan bir tırda arama gerçekleştirildi. Aramalarda 395 kutu içerisinde toplam 5 ton 925 kilogram tütün ele geçirildi. Kaçak tütün ürünlerine el konulurken, olayla bağlantılı 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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