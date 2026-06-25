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Bilecik'te kaçakçılık operasyonu: 169 bin 400 makaron ele geçirildi

Bilecik'te kaçakçılık operasyonu: 169 bin 400 makaron ele geçirildi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 169 bin 400 makaron, 110 kg tütün ve sigara sarma makinesi ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 169 bin 400 makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bozüyük ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 168 bin 600 adet boş makaron ve 800 adet dolu makaron olmak üzere toplam 169 bin 400 makaron, 110 kilogram tütün ile 1 adet profesyonel sigara sarma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi.

Öte yandan, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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