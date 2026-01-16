Haberler

Bozcaada'da karaya oturan tankerin kurtarma çalışmaları dron ile görüntülendi

Bozcaada'da karaya oturan tankerin kurtarma çalışmaları dron ile görüntülendi
Güncelleme:
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında lodos fırtınası nedeniyle karaya oturan boş ham petrol tankeri 'QENDIL' için kurtarma çalışmaları, 12 gün sonra dron ile görüntülenen operasyonla tamamlandı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 12 gün önce lodos fırtınası nedeniyle karaya oturan boş ham petrol tankerinin sabah saatlerindeki kurtarma çalışmaları dron ile görüntülendi.

Aliağa'dan Yalova'ya giden Umman bayraklı 249 metre boyundaki 'QENDIL' isimli boş ham petrol tankeri 4 Ocak günü Bozcaada açıklarında seyir halindeyken olumsuz hava şartları sebebiyle Bozcaada ilçesinde karaya oturdu. QUENDIL isimli tanker Bozcaada açıklarında 12 gün boyunca karaya oturur halde bekledi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler hava durumunun elverişli olduğu günlerde kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Tanker, KEGM'e bağlı 'NENE HATUN', 'GEMİ KURTARAN', 'KURTARMA-16', 'KURTARMA-17' ve 'KIYI EMNİYETİ-6' ile kurtarma çalışmasını 12 günün ardından gerçekleştirdi. Tanker, karaya oturduğu yerden demir bölgesine gitmek üzere sevk edildi. Kurtarma çalışmaları dron ile görüntülendi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
