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Borsa yatırımı vaadiyle 4,5 milyon liralık vurgun: 8 tutuklama

Borsa yatırımı vaadiyle 4,5 milyon liralık vurgun: 8 tutuklama
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Kocaeli’de kendilerini borsa yatırım firmalarının yöneticileri olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik 8 ilde operasyon düzenlendi.

Kocaeli'de kendilerini borsa yatırım firmalarının yöneticileri olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik 8 ilde operasyon düzenlendi. Gölcük'te bir vatandaşın 4 milyon 519 bin 700 lirasını bu yöntemle aldığı belirlenen şüphelilerden 17'si gözaltına alınırken, 8'i tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında siber dolandırıcılık şebekesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, yabancı şahıslar adına çıkarılan telefon hatlarını kullanarak ülke genelinde vatandaşlarla iletişime geçtiği ve kendilerini borsa yatırım firmalarının yöneticileri olarak tanıttığı belirlendi. Şüphelilerin, yatırım yapacak kişilere "TRUST WALLET" isimli uygulamayı indirttiği, yatırılmak üzere gönderilen paraları ise kurdukları paravan yatırım şirketlerinin hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

Sadece bir kişiyi 4 milyon 519 bin 700 TL dolandırmışlar

Şüphelilerin, paravan şirketlere ait IBAN hesaplarında bulunan paraları İzmir'deki bir kuyumcuya fiziki altın bedeli adı altında aktardıkları, ayrıca döviz cinsinden yurt dışındaki hesaplara ve çeşitli kripto para borsalarına transfer ederek dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında Gölcük'te ikamet eden bir müştekinin, bu yöntemlerle şüphelilere ait hesaplara 4 milyon 519 bin 700 TL gönderdiği tespit edildi.

8 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 8 Eylül tarihinde 8 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında işlem yapılan 21 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suç unsurları ve çok sayıda materyal ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller üzerinde gerekli incelemelerin yapıldığı bildirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli, bugün Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüphelilerden 8'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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