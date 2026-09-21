Haberler

Borsa operasyonunda 15 şüpheli daha gözaltına alındı, Celal Yarız da gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+14 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SPK'nın denetleme raporu doğrultusunda yürütülen borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın babası Celal Yarız da var.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) denetleme raporu doğrultusunda yürütülen borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın babası Celal Yarız'ın da bulunduğu 15 daha şüpheli gözaltına alındı.

Borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında SPK'nın hazırladığı denetleme raporu doğrultusunda harekete geçildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların arasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın babası Celal Yarız'ın da olduğu öğrenildi. Muhammed Yarız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Katılımevim'e piyasa dolandırıcılığı operasyonu! 15 şüpheli gözaltında

Katılımevim'e piyasa dolandırıcılığı operasyonu! Gözaltılar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Plajda şezlong kavgası dehşete dönüştü! 82 yaşındaki adam kurtarılamadı

Plajda şezlong kavgası dehşete dönüştü! 76 yaşında katil oldu
Berlin sokaklarında Tarkanlı, halaylı seçim kutlaması

Berlin sokaklarında Tarkanlı, halaylı seçim kutlaması
Türk başbakan adayı Elif Eralp'in Berlin'deki seçim zaferi Yahudileri ayaklandırdı

Türk başbakan adayının seçim zaferi Yahudileri ayaklandırdı
Husilerin Türkiye tehdidine çok sert yanıt: TSK devreye girerse altından kalkamazlar

"TSK devreye girerse altından kalkamazlar"
Ankara Sincan'da otomobilin çarptığı balon satan engelli genç köprüden düşerek öldü

Balon satarak geçimini sağlıyordu! Feci kazada hayatını kaybetti
İran'da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın

Ülkeyi karıştıran görüntü: Geri adım atmayın
Yakınları haber alamayınca eve gittiler! Nevşehir'de sır ölüm

Yakınları merak edip evine gitti! Acı manzarayla karşılaştılar