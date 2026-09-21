Borsa operasyonunda 15 şüpheli daha gözaltına alındı, Celal Yarız da gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) denetleme raporu doğrultusunda yürütülen borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın babası Celal Yarız'ın da bulunduğu 15 daha şüpheli gözaltına alındı.

Borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında SPK'nın hazırladığı denetleme raporu doğrultusunda harekete geçildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların arasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın babası Celal Yarız'ın da olduğu öğrenildi. Muhammed Yarız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı