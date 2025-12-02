Haberler

Borsada manipülasyon yapmakla suçlanan şüphelilerin emniyetteki sorgusu başladı

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da bazı hisse senetlerinde spekülasyon yaptığı iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında eski futbolcu ve kalecinin de bulunduğu şüphelilerin ifade işlemlerine başlandı. Araştırma, fiyat manipülasyonu ve dolandırıcılık suçlamaları üzerine genişletildi.

Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisse senetlerinde spekülasyon yaptıkları ve yapay fiyat hareketleri oluşturdukları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında bir eski futbolcu ve eski kalecinin de bulunduğu 12 şüphelinin ifade işlemlerine başlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu belirlenmiş, SPK raporlarıyla ortaya çıkarılan usulsüz işlemlerde fiyatları manipüle eden kişilerin 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' ve 'Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı' suçlarını işledikleri tespit edilmişti.

Yatırımcıları manipüle ederek vurgun yaptıkları iddiasıyla İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında eski futbolcu G.G. ile eski kaleci E.Ş.'nin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmış, 6 firari şüpheli için çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

Eski futbolcu G.G. ve eski kaleci E.Ş. ile illüzyonist A.G., B.E., C.Ç., F.K., A.A., İ.İ., M.E., M.A., M.G. ve A.K'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'de ifade işlemleri başladı.

BİST'te bir şirket hisselerinde tespit edilen manipülatif fiyat hareketleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul, Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş'ta birçok adrese zincirleme baskın düzenlenmiş, 7 kişinin tutuklu olduğu, 12 kişinin de gözaltına alındığı aktarılmıştı. Haklarında yakalama kararı bulunan firari 6 kişi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. - İSTANBUL

