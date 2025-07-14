Borsa İstanbul'da Manipülasyon Soruşturması: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Borsa İstanbul'da yaşanan olağan akışa aykırı dalgalanmalar nedeniyle Atlantis Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde manipülasyon yaptıkları iddia edilen 8 kişi, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı suçlarından gözaltına alındı.

Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması ve yapay yükselişler iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde manüpilasyon yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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