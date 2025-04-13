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Bolu Off-Road Kulübü Başkanı Burhan Turan Hayatını Kaybetti

Bolu Off-Road Kulübü Başkanı Burhan Turan Hayatını Kaybetti
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Bolu'da bir araç kurtarma çalışması sırasında kafasına çeki demirinin isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Bolu Off-Road Kulübü Başkanı Burhan Turan, 4 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti.

Bolu'da araç kurtarma çalışması sırasında kafasına çeki demirinin isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Bolu Off-Road Kulübü Başkanı Burhan Turan, 4 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bolu'da 9 Nisan'da At Yaylası'nda arkadaşlarıyla birlikte off-road yapan Bolu Off-Road Spor Kulübü Başkanı Burhan Turan, çamura saplanan bir aracı kurtarmak için durdu. Kurtarma çalışmaları sırasında çamura saplanan araçtan kendi aracına taktığı çeki demiri koparak, Burhan Turan'ın kafasına isabet etti. Arkadaşları tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Turan, ağır yaralı olarak İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 4 gündür tedavisi süren Burhan Turan hayatını kaybetti. - BOLU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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