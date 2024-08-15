Bolu'da Patates Fabrikasına 1 Milyon 160 Bin TL Ceza

Bolu'da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Büyüksu Deresi'ne atık suyunu arıtmadan deşarj eden patates fabrikasına 1 milyon 160 bin TL ceza yazıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri Büyüksu Deresi'ne atık suyunu atan fabrikalara göz açtırmıyor. Ekipler tarafından Doğancı Köyü mevkiinden geçen Büyüksu Deresi'nde denetim yaptı. Yapılan denetimler esnasında aynı mevkide bulunan patates fabrikasının atık suyunu arıtmadan dereye deşarj ettiği tespit edildi. Ekipler tarafından atık suyunu arıtmadan dereye boşaltan firmaya 1 milyon 160 bin TL ceza kesildi. - BOLU