Bolu'da Kaçak Orman Emvali Denetimleri Yapıldı

Bolu'da kaçak orman emvali nakliyatının önüne geçmek amacıyla mobil koruma kontrol noktaları ve geçici koruma noktalarında denetim yapıldı.

Mudurnu-Bolu karayolu üzerinde mobil kontrol noktalarında yapılan denetimlerde, Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından orman emvali yüklü kamyonlar durduruldu. Orman ve köy yollarından ana arterlere bağlanan noktalarda yapılan uygulamada, orman emvali taşıyan araçların sevk pusulası ve nakliyeleri denetlendi. - BOLU