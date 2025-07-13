Bodrum'da Lüks Yat Yangını: 1,5 Milyon Dolar Zarar
Muğla'nın Bodrum ilçesi Türkbükü Koyu'nda demirli bulunan Melinay isimli lüks motoryatta çıkan yangın kısa sürede yayılarak büyük çapta maddi hasara neden oldu. Yangın sürerken, mürettebat ve dört kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Türkbükü Koyu'nda demirli bulunan lüks yat alev alev yandı. Yaklaşık 1,5 milyon dolar değerindeki tekne hasar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Türkbükü Koyu'nda demirli bulunan Türk bayraklı Melinay isimli lüks motoryatta henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen motoryatta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yaklaşık 1,5 milyon dolar değerinde olduğu öğrenilen teknede çıkan yangın halen devam ederken, mürettebat ve yolcu olarak bulunan 4 kişi civardaki botlar tarafından tahliye edildi. Olay sonrası TCSG-94 Sahil Güvenlik botu ile KIYEM-6 Kıyı Emniyeti botu yangına müdahale için bölgeye sevk edildi. Yanan motoryat, güvenlik amacıyla açık alana çekildi.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. - MUĞLA