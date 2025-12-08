Haberler

Akaryakıt istasyonunda araç yangını korkuttu

Akaryakıt istasyonunda araç yangını korkuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda, sürücünün aracı çalıştırmasıyla birlikte motor bölümünde çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı. İstasyondaki çalışanların hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşanan araç yangını kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, sürücü, yakıt aldıktan sonra aracını çalıştırdığı sırada motor bölümünde aniden alev yükseldi. Olay anı, petrol istasyonunun güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde sürücünün ve yanındakilerin ilk anda büyük bir panik yaşadığı, ardından istasyon çalışanının hızla müdahale ettiği görüldü. İstasyonda görevli çalışan, yangın tüpüyle araca anında müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası sürücü ve beraberindekiler büyük bir rahatlama yaşadı. Yapılan incelemede yangının, araçtaki hortumun delik olması nedeniyle çıktığı belirlendi. Şans eseri olayda yaralanan olmadı ancak araçta maddi hasar meydana geldi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü bugün İstanbul'da kaydedildi

Görüntü bugün İstanbul'dan
Türkiye'nin dev şirketi, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor

Türkiye'nin dev markası, ülkenin en büyük hava yolu şirketini alıyor
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek

Dikkat sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Yavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin

Çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin
Görüntü bugün İstanbul'da kaydedildi

Görüntü bugün İstanbul'dan
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim

3 spikere gözaltının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baş'tan iddialı sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz

Kongreye damga vuran sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz
İllerden peş peşe haberler! Çok sayıda yol ulaşıma kapandı

İllerden peş peşe haberler! Çok sayıda yol ulaşıma kapandı
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu

2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Gözünü şampiyonluğa dikti! Ezeli rakibin yıldızını istiyor
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Bahis soruşturmasında gözaltına alınan 37 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı

Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı 11 mahalle karantinaya alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.