Bingöl merkezli 'change' araç operasyonu: 4 tutuklama

Bingöl'de ağır hasarlı araçlara ait şasi ve motor bilgilerini, çalınmış, aranan, hacizli ve gümrük kaçağı araçlara aktarılması suretiyle "change" işlemi yapan 4 şüpheli tutuklandı. 5 adet change araca el konulurken şüphelilere ait hesaplarda 294 milyon 895 bin TL tutarında şüpheli işlem hacmi tespit edildi.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı ve Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, Bingöl'de ve ülke genelinde deprem, trafik kazası ve araç yangını sonucu ağır hasarlı araçlara ait şasi ve motor bilgilerinin, çalınmış, aranan, yakalamalı/hacizli ve gümrük kaçağı araçlara aktarılması suretiyle "change" işlemi yapıldığı ve bu araçların üçüncü şahıslara satılmak suretiyle haksız kazanç elde edildiği anlaşıldı. Ardından yürütülen soruşturma neticesinde; piyasa değeri toplam 5 milyon TL olan 3 gümrük kaçağı, 1 yakalamalı - hacizli, 1 kimliği tespit edilemeyen olmak üzere 5 adet change araca el konuldu.

Bingöl ve Elazığ'da, 26 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı Hesarek Operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli şahıstan 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken 4 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda ise; 5 cep telefonu, 1 laptop, 1 araç satış sözleşmesi, 5 SIM kart, 1 hurda araç ele geçirildi.

Öte yandan MASAK verilerine göre, şüphelilere ait hesaplarda 294 milyon 895 bin 782 TL tutarında şüpheli işlem hacmi tespit edildiği bildirildi. - BİNGÖL