Bingöl'de Hortum Tarla Şenliği Yüzünden Çiftçileri Zor Duruma Soktu
Bingöl'ün Solhan ilçesinde çıkan hortum, çiftçilerin tarlada topladığı otları havaya uçurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bingöl'de çıkan hortum, tarlada çiftçilerin topladığı otları uçurdu.
Olay, Solhan ilçesi Yenidal köyü Ziyaret mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada çıkan hortum, çiftçilerin topladığı otları uçurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çiftçiler topladıkları otların uçmasını çaresizce izledi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa