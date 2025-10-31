Haberler

Bilecik'te Kadınların Üretici Pazarı: Burs İçin El Emeği Ürünler Satılıyor

Bilecik'te Kadınların Üretici Pazarı: Burs İçin El Emeği Ürünler Satılıyor
Güncelleme:
Bilecik'te 30 kadın, kendi yaptıkları el emeği ürünleri satarak elde ettikleri geliri üniversite öğrencilerine burs olarak veriyor. 'Üretici Kadınlar Pazarı'nda her hafta cumartesi günleri düzenlenen etkinlikte, kadınlar dantel işleri, takılar ve temiz giyilmeyen kıyafetleri satışa sunuyor.

Bilecik'te sayıları 30'a ulaşan kadınlar evde hazırladık el emeği göz nuru ürünleri ve temiz giyilmeyen kıyafetleri 'Üretici Kadınlar Pazarı'nda satarak gelirini üniversite öğrencileri burs veriyorlar.

Bilecik Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi yaklaşık 30 kadın evlerinde yaptıkları dantel işleri, anahtarlık, kese, bileklik, küpe, kolye, şal ve çeyiz işlerini evlerinde yaparak her hafta cumartesi günü Şadırvan mevkiinde kurulan 'Üretici Kadınlar Pazarı'na getiriyorlar. Kadınlar bu mevkide açtıkları tezgahlarda yaptıkları ürünleri satarak, gelirini üniversite öğrencilerine burs veriyorlar.

"Yaptığımız satışlarla da üniversite öğrencilerimize burslar veriyoruz"

Kent Konseyi Kadın Meclisi Sevcan Erkan Saygılı, 'Üretici Kadınlar Pazarı'nda kendi yaptıkları ev eleği göz nuru ürünleri sattıklarını anlatarak, "Yaptığımız satışlarla üniversite öğrencilerimize burslar veriyoruz. Ayrıca durumu olmayan ailelerimize yardım ediyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte imece usulü çalışarak, paylaşımlar yapıyoruz. Satışlarımız güzel oluyor. Bir de öğrencilerimize destek verdiğimiz için bunu duyan halkımız bize daha da fazla destek veriyor. Bu da bizim gurur kaynağımız oluyor. Arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Duyan arkadaşlarımız geliyor; onlar da evlerinde yaptıklarını bizlerle paylaşıyor. Bu şekilde paylaşımlarda bulunuyoruz" dedi.

"Topladıklarımız küçülen kıyafetleri evlerimizde yıkayarak, tertemiz bir şekilde satıyoruz"

Kadın Meclisi Başkanı Ayla Ercan ise, "Eş dostun Bilecik Kent Konseyi getirdiği kullanılabilir küçülmüş kıyafetleri evlerimizde yıkayarak, tertemiz bir şekle getiriyoruz. Ardından ütü yaparak askılarla 'Üretici Kadınlar Pazarı'na getirerek satışa sunuyoruz. Durumu olmayanlara anlıyoruz, onlara ya hiç para almadan veriyoruz ya da 10 liraya veriyoruz, para vermiş olmaları için. Hem bize az da olsa bir gelir dönmüş oluyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
