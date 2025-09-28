Haberler

Bilecik'te Akaryakıt İstasyonlarına Denetim Yapılıyor

Bilecik'te akaryakıt istasyonlarına yönelik denetimler devam ediyor. Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinde yapılan kontrollerde, işletmelerin ruhsat durumu ve fiyat uygulamaları incelendi. İl Emniyet Müdürü, denetimlerin tüketici haklarını koruma amacıyla süreceğini bildirdi.

Bilecik'te akaryakıt istasyonlarına yönelik denetimler titizlikle sürdürülüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinde faaliyet gösteren 5 akaryakıt istasyonunda kapsamlı kontrol gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, istasyonların ruhsat durumu, fiyat uygulamaları, güvenlik önlemleri ve mevzuata uygunluk incelendi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Denetimler tüketici haklarının korunması ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla düzenli şekilde devam edecek. Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı hizmet alması için çalışmalarımız kararlılıkla sürecek" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
