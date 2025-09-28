Bilecik'te Akaryakıt İstasyonlarına Denetim Yapılıyor

Bilecik'te akaryakıt istasyonlarına yönelik denetimler titizlikle sürdürülüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinde faaliyet gösteren 5 akaryakıt istasyonunda kapsamlı kontrol gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, istasyonların ruhsat durumu, fiyat uygulamaları, güvenlik önlemleri ve mevzuata uygunluk incelendi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Denetimler tüketici haklarının korunması ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla düzenli şekilde devam edecek. Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı hizmet alması için çalışmalarımız kararlılıkla sürecek" dedi. - BİLECİK