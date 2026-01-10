'Besilik Hayvan İthalatı'nda yeni tarih açıklandı

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Besilik Hayvan İthalatı' başvurularında yeni tarih belirlendiği kaydedildi.

Konuyla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Besilik Hayvan İthalatı başvuru tarihleri üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması için yeniden düzenlenmiştir. 2026 yılı besilik hayvan ithalatı başvuruları, işletmelerin işletme kapasitelerini henüz güncellememiş olmaları sebebiyle ertelenmiştir. Yeni tarih 26 Ocak - 06 Şubat 2026'dır. Başvurulan il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR