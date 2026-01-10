Haberler

'Besilik Hayvan İthalatı'nda yeni tarih açıklandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2026 yılı besilik hayvan ithalatı başvurularında yeni tarihleri açıkladı. Üreticilerin mağduriyet yaşamaması için başvuru tarihleri 26 Ocak - 06 Şubat 2026 olarak düzenlendi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Besilik Hayvan İthalatı' başvurularında yeni tarih belirlendiği kaydedildi.

Konuyla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Besilik Hayvan İthalatı başvuru tarihleri üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması için yeniden düzenlenmiştir. 2026 yılı besilik hayvan ithalatı başvuruları, işletmelerin işletme kapasitelerini henüz güncellememiş olmaları sebebiyle ertelenmiştir. Yeni tarih 26 Ocak - 06 Şubat 2026'dır. Başvurulan il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
