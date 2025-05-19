Beşiktaş Kulübü Başkanı'nın Oğlu Lüks Otomobiliyle Yangın Geçirdi

Beşiktaş Kulübü Başkanı'nın Oğlu Lüks Otomobiliyle Yangın Geçirdi
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Eyüpsultan'da 20 milyon lira değerindeki Ferrari marka lüks otomobilin sürücüsünün Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın oğlu Celal Alaz Adalı olduğu öğrenildi. Yangın sırasında aracın motor kısmından duman çıkmaya başladı ve sürücü yangın tüpüyle müdahale etti ancak araçta patlama meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Küle dönen lüks otomobilin sürücüsünün Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın oğlu olduğu ortaya çıktı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da alev alev yanarak küle dönen 20 milyon lira değerindeki lüks otomobilin sürücüsünün Beşiktaş Kulübü Başkanı ve aynı zamanda iş adamı Serdar Adalı'nın oğlu Celal Alaz Adalı olduğu öğrenildi.

Olay, Eyüpsultan Hasdal - Kemerburgaz yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 CAA 08 plakalı Ferrari marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlamıştı. İddiaya göre, 20 milyon lira değerindeki aracın motor kısmında yükselen dumanları fark eden sürücü, otomobili durdurdu ve yangın tüpüyle alevlere müdahale etmişti. Ancak kısa süre sonra araçta patlama meydana gelmiş,

ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmüştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken lüks otomobil küle dönmüştü. Aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Aracın kimin kullandığı belli oldu

20 milyon lira değerindeki otomobili kimin kullandığı ortaya çıktı. Otomobili Beşiktaş Kulübü Başkanı ve aynı zamanda iş adamı Serdar Adalı'nın oğlu Celal Alaz Adalı'nın kullandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜHEDA KIROĞLU - 3.Sayfa
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