Bayram Dönüşü Tekirdağ-İstanbul Yolunda Trafik Yoğunluğu

Tekirdağ- İstanbul yolunda bayram yoğunluğu dönüşü nedeniyle araç trafiği günlük 58 bine kadar çıktı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Emre Şen, bayram tatilinde Tekirdağ- İstanbul Sahil Yolu'nda araç yoğunluğunun iki katına çıktığını açıkladı. Normal zamanlarda günlük ortalama 25-30 bin aracın geçtiği güzergahta, bayram süresince bu sayı 51 ile 58 bin arasında değişti.

Araç trafiğinde yüzde yüze yakın artış

Yolun en yoğun olan 40 kilometrelik bölümünü 11 kamera ile canlı olarak izlediklerini aktaran Şen, "Trafiğin yoğunlaştığı zamanlarda bu güzergahta görevli 33 ekip ve 122 personelimiz ile kırmızı ışıkları bypas ederek sürücülerin yolda geçirdiği süreyi azaltmayı hedefliyoruz" dedi.

Emre Şen, İstanbul sınırından Tekirdağ merkeze ulaşım süresinin bayram boyunca 40 ila 45 dakika arasında tutulduğunu belirterek, ters yönde ise bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde bu sürenin yoğun saatlerde 68-70 dakikaya kadar uzadığını söyledi.

Kritik noktalar: Çorlu-Yenice ve Yeniçiftlik kavşakları

En büyük trafik sorunlarının yaşandığı noktalardan birinin Çorlu-Yenice Kavşağı olduğunu ifade eden Şen, "Burası birçok ana arterin kesişim noktası. Bu nedenle ciddi araç yoğunluğu yaşanıyor. Ayrıca Yeniçiftlik Kavşağı'nda sahile yönelen yaya trafiği, araç geçişlerini olumsuz etkiliyor" dedi.

Trafik polislerinin sahada insanüstü bir gayretle çalıştığını belirten Şen, "Amacımız, sürücülerimizin trafikte geçirdiği süreyi en aza indirmektir. Tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ