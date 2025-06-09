Bayram Dönüşü Tekirdağ-İstanbul Yolunda Trafik Yoğunluğu

Bayram Dönüşü Tekirdağ-İstanbul Yolunda Trafik Yoğunluğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ-İstanbul yolunda bayram yoğunluğu nedeniyle araç trafiği günlük 58 bine kadar çıktı. Emniyet yetkilileri, trafiği azaltmak için sahada yoğun çalışmalar yürütüyor.

Tekirdağ- İstanbul yolunda bayram yoğunluğu dönüşü nedeniyle araç trafiği günlük 58 bine kadar çıktı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Emre Şen, bayram tatilinde Tekirdağ- İstanbul Sahil Yolu'nda araç yoğunluğunun iki katına çıktığını açıkladı. Normal zamanlarda günlük ortalama 25-30 bin aracın geçtiği güzergahta, bayram süresince bu sayı 51 ile 58 bin arasında değişti.

Araç trafiğinde yüzde yüze yakın artış

Yolun en yoğun olan 40 kilometrelik bölümünü 11 kamera ile canlı olarak izlediklerini aktaran Şen, "Trafiğin yoğunlaştığı zamanlarda bu güzergahta görevli 33 ekip ve 122 personelimiz ile kırmızı ışıkları bypas ederek sürücülerin yolda geçirdiği süreyi azaltmayı hedefliyoruz" dedi.

Emre Şen, İstanbul sınırından Tekirdağ merkeze ulaşım süresinin bayram boyunca 40 ila 45 dakika arasında tutulduğunu belirterek, ters yönde ise bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde bu sürenin yoğun saatlerde 68-70 dakikaya kadar uzadığını söyledi.

Kritik noktalar: Çorlu-Yenice ve Yeniçiftlik kavşakları

En büyük trafik sorunlarının yaşandığı noktalardan birinin Çorlu-Yenice Kavşağı olduğunu ifade eden Şen, "Burası birçok ana arterin kesişim noktası. Bu nedenle ciddi araç yoğunluğu yaşanıyor. Ayrıca Yeniçiftlik Kavşağı'nda sahile yönelen yaya trafiği, araç geçişlerini olumsuz etkiliyor" dedi.

Trafik polislerinin sahada insanüstü bir gayretle çalıştığını belirten Şen, "Amacımız, sürücülerimizin trafikte geçirdiği süreyi en aza indirmektir. Tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın

Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızından dikkat çeken paylaşım
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu

Ölüm haberinin ardından o görüntüler gündem oldu
İsrail güçlerince alıkonulan 'Madleen' gemisi, Aşdod Limanı'na ulaştı

İsrail'in alıkoyduğu 'Madleen' gemisi limana ulaştı
Düğünde damada paradan yelek giydirdiler

Damadın dayısı, yaptığı şovla düğüne damga vurdu
Acun Ilıcalı, Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı

Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziosmanpaşa'da gecekondunun bahçesinde halıya sarılı ceset bulundu

4 gündür kayıp olarak aranıyordu! Halıya sarılı halde bulundu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Montella'dan ilk 11'de ipucu: İlk kez oynayacaklar

Meksika maçı 11'ine dair ipucu: İlk kez oynayacaklar
Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı
Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk

Hepsi aynı anda yola çıktı! 7 kilometrelik kuyruk
Şanlıurfa'da mahalleler arasında kavga! 9 kişi yaralandı

Kavganın nedeni bir hayli ilginç! İki mahalle birbirine girdi
Menajeri açıkladı: Galatasaray'la transferde görüşüyoruz

Menajeri açıkladı: Galatasaray'la transferde görüşüyoruz
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar

Bu ibadet değil eziyet! Kurbanlık danaya yaptıklarına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.