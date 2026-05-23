Haberler

Bayındır'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 tutuklama

Bayındır'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis, iban kiralama ve kara para aklama suçlarından gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 1 ayda yaklaşık 500 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde yasa dışı bahis, iban kiralama ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu edinilen bilgiler sonucunda şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Araştırmalar doğrultusunda yapılan incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda 1 aylık süreçte yaklaşık 500 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin, iban kiralama, yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyet yürüttükleri iddia edildi. Ekipler tarafından düzenlene şafak operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak Ödemiş Cezaevi'ne gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı

Mutlak butlan kararı sonrası ilk operasyon! 7 ilde harekete geçildi
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel 'En kısa sürede' dedi ama...

Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı

2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi

2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in elini kolunu bağlayacak kısıtlama
Otomobile çarpan tır viyadükten uçtu: 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Otomobile çarpan tır viyadükten uçtu! Ölü ve yaralılar var
Dünya Kupası'na günler kala Kenan Yıldız şoku

Dünya Kupası öncesi korkulan oldu
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

Kılıçdaroğlu’na memleketinde soğuk duş
Elektrikli araç seyir halindeyken alev alev yandı

Elektrikli araç seyir halindeyken bu hale geldi