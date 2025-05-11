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Batman merkezli suç örgütüne operasyon: 9 tutuklama

Batman merkezli suç örgütüne operasyon: 9 tutuklama
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Batman'da düzenlenen operasyonda, suç örgütü üyesi 10 kişiden 9'u tutuklandı. Örgütün, mağdurları kaçırarak kripto paralarını çaldığı ve silahlı saldırılar düzenlediği tespit edildi.

Batman merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, kentte yaşanan suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, gece vakti iş yeri ve araç kurşunlama gibi 7 farklı olayın aydınlatılması için başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelilerin organize şekilde hareket ettikleri belirlendi.

Yürütülen araştırmalarda, örgüt üyelerinin aralarında bulunan bir kadın aracılığıyla mağdurları belirlediği, bu kadının yönlendirmesiyle kar maskesi takan örgüt üyelerinin mağdurları gece saatlerinde silah zoruyla kaçırarak ellerini ve ayaklarını kelepçelediği ortaya çıktı. Kaçırılan şahısların hesaplarındaki kripto paraların gasbedilerek farklı hesaplara aktarıldığı da tespit edildi. Ayrıca, aynı örgütün il genelinde belirlediği bazı mağdurların iş yerlerine ve araçlarına yönelik silahlı saldırılar düzenlediği tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 6 ay süren titiz çalışmalar sonucunda suç örgütü üyesi 10 kişi tespit edildi. Batman merkezli olmak üzere 3 farklı ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, kaçma girişiminde bulunan bazı şüpheliler de başarılı şekilde yakalandı.

Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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