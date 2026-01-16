Batman'da jandarmandan yasadışı bahise dev operasyon

Haberler

Güncelleme:
Batman İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği yasadışı bahisle mücadele operasyonunda, 8 kişi tutuklandı. Operasyonda, yasadışı bahis faaliyetlerinden kullanılan bilgisayarlar ve cep telefonları ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yasadışı bahisle mücadele çalışmaları kapsamında düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen titiz istihbari ve teknik çalışmalar sonucu, yasadışı bahis paneli yönetildiği belirlenen bir ikamete düzenlenen operasyonda A.K., F.D., B.T., S.D., İ.T., E.K., V.E., F.T., A.E., Y.K. ve A.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. İkamette yapılan aramalarda, yasadışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen 2 masaüstü bilgisayar, 16 cep telefonu, 16 SIM kart ile farklı bankalara ait 16 banka ve kredi kartı ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Ele geçirilen bilgisayarlar üzerinde yapılan incelemelerde, yasadışı bahis ödeme paneli üzerinden oyuncular tarafından yatırılan toplam paranın 1 milyar 227 milyon 434 bin 848 lira 70 kuruş olduğu tespit edildi. Tespit edilen bu rakam, operasyonun boyutunu ve vahametini gözler önüne serdi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak Beşiri T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı, yasadışı bahis başta olmak üzere toplum düzenini ve gençleri hedef alan suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - BATMAN

