Batman'da silahlı kuyumcu soygunu: Kar maskeli 2 şüpheli, çaldıkları altınla birlikte kaçtı

Batman'da kar maskeli iki şahıs, girdikleri kuyumcu dükkanında bir kişiyi yaraladıktan sonra yüklü miktarda altını alıp kaçtı. Polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Batman kent merkezinde bulunan bir kuyumcu dükkanına motosikletle gelen kar maskeli 2 şüpheli, silah tehdidiyle yüklü miktarda altın çaldı. Soygun sırasında kuyumcu, şüpheliler tarafından silahla yaralanırken, saldırganlar çaldıkları altınlarla birlikte geldikleri motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kuyumcu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. - BATMAN