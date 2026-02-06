Haberler

Batman'da silahlı kuyumcu soygunu: Kar maskeli 2 şüpheli, çaldıkları altınla birlikte kaçtı

Batman'da silahlı kuyumcu soygunu: Kar maskeli 2 şüpheli, çaldıkları altınla birlikte kaçtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da kar maskeli iki kişi, kuyumcu dükkanında silah tehdidiyle yüklü miktarda altın çaldı. Soygun sırasında kuyumcu yaralandı ve polis, şüphelilerin yakalanması için arama çalışmaları başlattı.

Batman'da kar maskeli iki şahıs, girdikleri kuyumcu dükkanında bir kişiyi yaraladıktan sonra yüklü miktarda altını alıp kaçtı. Polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Batman kent merkezinde bulunan bir kuyumcu dükkanına motosikletle gelen kar maskeli 2 şüpheli, silah tehdidiyle yüklü miktarda altın çaldı. Soygun sırasında kuyumcu, şüpheliler tarafından silahla yaralanırken, saldırganlar çaldıkları altınlarla birlikte geldikleri motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kuyumcu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti

Eşiyle bastığı adamı öldüren başkomiser, kendini böyle savundu
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Hillary Clinton'ın 'Epstein' çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı

Hillary'nin resti Trump'ı köşeye sıkıştırdı: Kavga istiyorsan...
Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Gece yarısı fenomen operasyonu! Gerçek polis çevirmesinde ortaya çıktı
Genç manken evinde ölü bulundu

Sektör yasta! Genç manken evinde ölü bulundu