Haberler

Batman'da kuru sıkı tabancayla kuyumcu soygunu: 1 kilo altın çalındı

Batman'da kuru sıkı tabancayla kuyumcu soygunu: 1 kilo altın çalındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman merkezdeki bir kuyumcu dükkanına kar maskeli 2 kişi kuru sıkı tabanca ile girerek yaklaşık 1 kilo altın çaldı. Soygun sırasında kuyumcuya şiddet uygulandı ve şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Batman'da kar maskeli 2 kişi, kuru sıkı tabancayla girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 1 kilo altını çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Batman merkezde bulunan bir kuyumcu dükkanına kar maskeli 2 şüpheli geldi. Şüphelilerin kuru sıkı tabanca kullandığı soygunda yaklaşık 1 kilo altın çalındı. Olay sırasında şüphelilerden birinin kuru sıkı tabancayla havaya ateş açtığı, diğer şüphelinin ise silahın dipçiğiyle kuyumcunun başına vurduğu öğrenildi. Şüpheliler, çaldıkları altınlarla birlikte motosikletle olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili açıklama yapan Batman Kuyumcular Derneği Başkanı Şehmus Kaplan, "Kar maskeli 2 hırsız kuyumcu kardeşimizin dükkanına geliyor. Hırsızlardan biri kuru sıkı tabancayla havaya ateş ediyor, diğeri ise silahın dipçiğiyle kuyumcunun kafasına vuruyor. Yaklaşık 1 kiloya yakın altın alıp motosikletle kaçıyorlar. Kuyumcu kardeşlerimizi sabah erken saatlerde dükkan açmamaları konusunda uyarıyoruz" dedi.

Olayla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı

Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununda şoke eden gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Trump'tan önce onun kellesini alacak
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı

3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı
Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş

Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş