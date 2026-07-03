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Batman'da 8 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman'da 8 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Batman'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında durdurulan bir araçta, zulalı bölmeye gizlenmiş 8 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, bir araçta zulalı bölmeye gizlenmiş 8 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araçta gerçekleştirilen detaylı kontrollerde, özel olarak hazırlanmış zulalı bölmeye gizlenmiş halde toplam 8 bin 450 paket (845 karton) gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında kaçakçılıkla mücadele kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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