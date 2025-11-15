Batman'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 6,6 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Batman'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 6 milyon 600 bin TL olan 55 adet cep telefonu ele geçirildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, uygulama noktasında durdurulan bir kamyonette arama yapıldı. Yapılan kontrollerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 55 adet cep telefonu bulundu.

Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon 600 bin TL olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN