Batman'da Esnaf Gasp Edildi, Bıçaklı Saldırıyla Ağır Yaralandı

Batman'da Esnaf Gasp Edildi, Bıçaklı Saldırıyla Ağır Yaralandı
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Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde bir esnaf, bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri müdahale etti, saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Batman'da gasp ve bıçaklı saldırıya uğrayan esnaf, ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda dün gece saatlerinde esnaf F.Y., iş yerini kapattıktan sonra bir arkadaşının yanına gitmek üzere yola çıktı. B.A., önünü kestiği F.Y.'yi gasp ederek bıçakla ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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