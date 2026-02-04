Haberler

Başkale'de 3 milyon 250 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde gerçekleştirilen yol arama ve kontrol faaliyetleri sonucunda 3 milyon 250 bin TL değerinde gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 3 milyon 250 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi'nde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde piyasa değeri 3 milyon 250 bin TL olan bin 137 parça gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheliler S.D. (25) ve F.S. (37) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
