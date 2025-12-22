Başakşehir'de bankadan para çeken iş adamına soygun girişimi kamerada
İstanbul Başakşehir'de bir banka şubesinden yüklü miktarda para çeken iş adamına silahlı gasp girişimi düzenlendi. Olayda iş adamı silahıyla karşılık vererek saldırganları paniğe sevk etti. Güvenlik kamera görüntüleri olayın detaylarını ortaya koydu.
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir banka şubesinden bir iş adamı yüklü miktarda para çektikten sonra dışarı çıkmak istemişti. Bu sırada kimliği belirlenemeyen silahlı 2 kişi iş adamını gasp etmeye çalışmıştı. Silahla ateş ederek iş adamını gasp etmeye çalışan zanlılara iş adamı da silahıyla karşılık vermişti. Saldırganlar, panikleyerek olay yerinden kaçmıştı. Yaşanan gasp girişiminin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. - İSTANBUL