Öğrenci yurtlarında bulunan kantin, mutfak ve lokantalar denetlendi

Öğrenci yurtlarında bulunan kantin, mutfak ve lokantalar denetlendi
Güncelleme:
Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurt müdürlüklerinde bulunan mutfak, lokanta ve kantinler denetlendi. Denetimler, öğrencilere sağlıklı beslenme imkanı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yurt müdürlüklerinde bulunan mutfak, lokanta ve kantinler denetlendi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Öğrenci Beslenme Hizmetleri Daire Başkanı Celal Uzun, Bartın Gençlik ve Spor Müdürü Halil Akkaş, Yurt Hizmetleri Müdürü Emine Koçoğlu ve beraberindeki heyet, Bartın merkez yurtlarımızda sunulan beslenme hizmetlerini denetledi. Denetim sürecinde beslenme hizmetleri, yurt yemekhanelerinin mutfak bölümlerinden servis alanlarına kadar tüm aşamalarında yerinde gözlemlendi. Denetimlerde, hizmetler Yurt Kalite Standartları Uygulama Rehberi çerçevesinde ele alındığı öğrenildi

Gençlerin sağlıklı ve dengeli beslenme imkanlarına erişimini en üst düzeyde tutmak amacıyla gerekli çalışmalar ve denetimlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - BARTIN

